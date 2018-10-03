Жительница Колумбии Луиза Фернанда (Luisa Fernanda) сделала татуировку во время беременности, подхватила инфекцию и стала инвалидом.

Об этом сообщило издание Metro.

В татуировку, которую 16-летняя девушка сделала на правой груди, попали болезнетворные бактерии. Врачи полагают, что она никогда не сможет ходить, так как инфекция проникла в ее спинной мозг. Ей пришлось перенести операцию по удалению лишней жидкости, после чего у нее развился аппендицит. Многочисленные лекарства, которые принимала Фернанда, вызвали выкидыш. После этого у нее началась депрессия и ей пришлось обратиться к психотерапевту.

Девушка решилась рассказать журналистам о своих проблемах, чтобы предупредить ровесников об опасности татуировок.

– Мне было непросто, когда я услышала от врачей, что больше не смогу ходить. Моя мама очень меня поддерживала, — призналась Фернанда.

Когда девушку выписали из больницы, она столкнулась с многочисленными трудностями: матери было сложно поднимать ее с коляски, а люди на улицах сочувственно смотрели Фернанде вслед. Теперь она старается как можно больше времени проводить вне дома и копит деньги на новую операцию.

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К слову, раньше Факты ICTV писали, у какого мастера бить тату, чтобы избежать разочарования и инфекций.