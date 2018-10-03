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На Одесщине подтвержден случай сибирской язвы

В Одесской области подтвердили наличие возбудителя сибирской язвы у одного человека.

2 октября Государственным учреждением Центр общественного здоровья МОЗ Украины подтверждено наличие возбудителя сибирской язвы у одного человека, сообщает ГСЧС.

По информации, речь идет о жителе с. Меняйловка Саратского района. Мужчину госпитализировали 29 сентября.

Читайте: Маска vs респиратор: что лучше защищает от бактерий

Ранее в Одесской области госпитализировали пять человек с диагнозом сибирская язва после контакта с тушей домашней коровы.

Фото: Pixabay

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