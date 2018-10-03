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Солнечная активность и магнитные бури: чем опасны и как уберечься

В народе их называют Магнитные бури. На языке же ученых: это реакция магнитного поля земли на вспышки на солнце. Бури вызывают слабость, повышение давления, бессонницу и даже депрессию. По словам кардиологов во время магнитных бурь к ним обращаются набольшее количество пациентов. Врачи советуют в пик солнечной активности вообще сделать себе дополнительный выходной.

Мощные бури могут вывести из строя даже космические спутники. Известны случаи, когда терялся сигнал GPS. В истории навсегда останется и катастрофа 89-го. Тогда на 9 часов остались без света 6 миллионов жителей Канады. Магнитная буря вывела из строя всю энергетическую систему провинции Квебек.

Читайте: Календарь магнитных бурь на 2018 год (ИНФОГРАФИКА)

Астрологи же утверждают: сейчас опасный период не только из-за магнитных бурь. Именно сейчас значительно повысилась солнечная активность. К тому же еще и планеты во вселенной разместились особым образом.

Оказывается, что вспышки на солнце имеют свои циклы. Каждые 11 лет они достигают своего пика. И если посмотреть в прошлое, он оставляет кровавый след и в истории. Вторая мировая война также началась на самом пике солнечной активности. А потом был еще 56-й: так называемая венгерская революция, для подавления которой СССР ввел войска в соседнюю страну. 79-й стал началом войны в Афганистане.

К слову, Факты ICTV рассказывали как пережить магнитные бури.

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