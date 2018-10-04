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Пробежка полезнее релаксации – ученые

15-минутная пробежка лучше влияет на ум, чем 15 минут спокойной релаксации.

Данное исследование опубликовано в издании Research Digest.

Так, кратковременная пробежка обостряет ум, повышая контроль внимания и скорость восприятия.

Отчасти это происходит через субъективное чувство наличия большей энергии.

Результаты исследования показали, что группы релаксации чувствовали себя менее энергичными.

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Напомним, ученые назвали легкий способ продления жизни

ФотоLzf\Dreamstime.com

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