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Медреформа в Украине: какая стоматология будет бесплатной

Срочная и педиатрическая стоматпомощь в Украине будет оказываться за счет бюджета.

Cрочная и педиатрическая стоматологическая помощь в Украине будет оказываться за счет средств госбюджета через Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ).

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк, пишет Интерфакс-Украина.

– Стоматологическую помощь мы классифицируем как специализированную амбулаторную медпомощь без направления семейного врача. Медуслуги без направления будут платными, но стоматологическая помощь будет оплачиваться за средства НСЗУ в случаях, если она срочная или детская, – сказал он на семинаре Первые результаты медицинской реформы: опыт регионов в рамках международной выставки Public Health в Киеве.

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К слову, в Минздраве рассказали, какие платные услуги останутся после медреформы.

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