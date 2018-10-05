Срочная и педиатрическая стоматпомощь в Украине будет оказываться за счет бюджета.

Cрочная и педиатрическая стоматологическая помощь в Украине будет оказываться за счет средств госбюджета через Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ).

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк, пишет Интерфакс-Украина.

– Стоматологическую помощь мы классифицируем как специализированную амбулаторную медпомощь без направления семейного врача. Медуслуги без направления будут платными, но стоматологическая помощь будет оплачиваться за средства НСЗУ в случаях, если она срочная или детская, – сказал он на семинаре Первые результаты медицинской реформы: опыт регионов в рамках международной выставки Public Health в Киеве.

Читайте: Медреформа в Украине: новые правила вызова скорой помощи (ИНФОГРАФИКА)

К слову, в Минздраве рассказали, какие платные услуги останутся после медреформы.