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Не панацея! Стоит ли лечить простуду малиной

Чай с малиной не является панацеей от простуды, однако его употребление поможет облегчить симптомы заболевания.

Для многих чай с малиной – один из традиционных способов лечения и профилактики простуды.

Однако не всегда ее применяют правильно, рассказывает и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

Поддержка водного баланса

Во время болезни человек теряет много жидкости вместе с потом при лихорадке и во время интенсивного кашля.

Чай с малиной – это дополнительная возможность получить нужную жидкость.

Кроме того, она содержит ионы – это лучше для поддержания организма, чем просто вода.

Облегчение симптомов простуды

В составе малины есть ацетилсалициловая кислота, которая помогает снизить лихорадку и воспаление.

Именно поэтому малина также помогает облегчить симптомы простуды.

Однако малина – исключительно вспомогательное средство и не может заменить препараты, которые рекомендует врач.

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Поддержка иммунной системы

Сырая, замороженная или перетертая малина содержит флавоноиды, витамин С, а также немного сахара.

Эти вещества необходимы иммунной системе и помогают бороться с болезнью.

Кроме того, во время болезни часто отсутствует аппетит, поэтому теплый напиток с малиной – хорошее средство, чтобы немного подкормить организм.

– Помните, чай с малиной не является панацеей! Бактериальную инфекцию дыхательных путей следует лечить антибиотиками, к которым возбудитель чувствителен, а не только горячим чаем, – отмечает Супрун.

Мы также писали, почему не стоит пользоваться “экспертным” мыслями о болезнях в интернете.

Фото: Pixabay

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