Чай с малиной не является панацеей от простуды, однако его употребление поможет облегчить симптомы заболевания.
Для многих чай с малиной – один из традиционных способов лечения и профилактики простуды.
Однако не всегда ее применяют правильно, рассказывает и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.
Поддержка водного баланса
Во время болезни человек теряет много жидкости вместе с потом при лихорадке и во время интенсивного кашля.
Чай с малиной – это дополнительная возможность получить нужную жидкость.
Кроме того, она содержит ионы – это лучше для поддержания организма, чем просто вода.
Облегчение симптомов простуды
В составе малины есть ацетилсалициловая кислота, которая помогает снизить лихорадку и воспаление.
Именно поэтому малина также помогает облегчить симптомы простуды.
Однако малина – исключительно вспомогательное средство и не может заменить препараты, которые рекомендует врач.
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Поддержка иммунной системы
Сырая, замороженная или перетертая малина содержит флавоноиды, витамин С, а также немного сахара.
Эти вещества необходимы иммунной системе и помогают бороться с болезнью.
Кроме того, во время болезни часто отсутствует аппетит, поэтому теплый напиток с малиной – хорошее средство, чтобы немного подкормить организм.
– Помните, чай с малиной не является панацеей! Бактериальную инфекцию дыхательных путей следует лечить антибиотиками, к которым возбудитель чувствителен, а не только горячим чаем, – отмечает Супрун.
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