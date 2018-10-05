В Индии суд оштрафовал трех медиков на 5 тысяч рупий (около $70) из-за плохого почерка.

Верховный суд Аллахабада в столице индийского штата Уттар-Прадеш Лакхнау оштрафовал трех медиков на 5 тысяч рупий за плохой почерк, пишет The Times Of India.

В суд поступили три уголовных дела с результатами медицинского обследования жертв.

Отчеты пришли из районных больниц в Ситапуре, Уннао и Гонда.

Все три документа было “невозможно прочитать” из-за очень плохого почерка медиков.

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По мнению суда, это стало препятствованием работе судебных органов.

Врачи утверждали, что написали неразборчивые отчеты, поскольку были загружены работой сверх меры.

Кстати, на Харьковщине будут судить врача за неправильный диагноз, повлекший смерть пациента.

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