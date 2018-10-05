Сегодня весь мир отмечает День улыбки. По случаю праздника Факты ICTV узнали, как сохранить вашу голливудскую улыбку и здоровье зубов на долгие годы.

Об этом рассказал известный украинский стоматолог, профессор, практикующий врач с 30-летним опытом Ярослав Заблоцкий.

Чистить зубы мало – нужно делать это правильно

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Более 100% украинцев имеют кариес и 80% – пародонтит, а причина этому отсутствие культуры диагностики здоровых зубов. Как правильно чистить зубы, вам может рассказать только врач, оценив проблемы вашей ротовой полости. От ваших проблем с зубами зависит выбор зубной пасты и щетки. Если врач видит в вас признаки кариеса, то он будет рекомендовать профилактическую зубную пасту, предупредит возникновение именно этой болезни.

Лучше выбрать электронную щетку

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Ориентация на бренды и советы продавца вам не помогут правильно выбрать зубную щетку. Немногие знают, что ручные щетки по своему назначению значительно уступают электронным. Ручная щетка легкая, соответственно во время чистки люди сильно прижимают ее к зубам и стирают борозды на зубах. Электрическая щетка тяжелая в руках, и человек подсознательно не чувствует необходимости плотно прижимать ее к зубам, поэтому она боле щадящая для зубов и десен.

Важно вовремя выявить пародонтоз

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Как правило, люди всю жизнь живут с этой проблемой и даже не догадываются о ней. Критический момент наступает в 50-летнем возрасте, когда зубы расшатываются и начинают выпадать. Для профилактики и предупреждения болезни достаточно лишь два раза в день чистить зубы дважды в год делать профессиональную гигиену зубов и десен. Для беременных эта болезнь особенно опасна, поскольку воспаление десен может привести к проникновению вирусов в организм женщины и ребенка. Поэтому беременным нужно делать профессиональную чистку раз в три месяца.

Выяснить, не стираете ли вы зубы во сне

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Большинство из нас трут ночью зубами, что вызывает стирание зубов. В Британии эту проблему называют «болезнь бизнесмена»: если бизнесмен спит, то только половина головы отдыхает, а вторая постоянно думает и рефлекторно сжимает зубы. Доказано, что трение зубами – это своеобразное средство избавления от стресса. От скрежета зубами невозможно избавиться, но можно защититься пластмассовыми каппами, которые прописывает врач, и одевать их на ночь.

Сломанный зуб нужно немедленно реставрировать

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Существует три основные причины, по которым ломаются зубы, – это кариес, пародонтит и соотношение зубов (прикус). Редко причиной сломавшегося зуба является пища. Восстановление эстетики сломанного зуба зависит от того, как вы его сломали. Коррекция может быть композитом, керамической коронкой, винирами или более долговечный вариант – имплантация.

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К слову, Факты ICTV также собрали несколько интересных фактов об улыбке.

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