В Нетешине увеличилось количество пострадавших детей из-за отравления в яслах.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Хмельницкого областного лабораторного центра Минздрава Украины.

Сообщается, что в больницы доставлены уже 31 человек, в том числе 26 детей в возрасте 3-6 лет, и 4 работника заведения (три воспитателя и один помощник воспитателя), а также 19-летний мужчина, который контактировал с работниками дошкольного учреждения.

Отмечается, что все дети являются воспитанниками ДУЗ (ясли-сад комбинированного типа) №6 Радуга.

Лаборатория взяла на проверку 8 проб стула от заболевших детей и исследовала их на наличие антигена ротавируса пробу питьевой водопроводной воды с пищеблока. Результаты других исследований будут получены 8-9 октября текущего года.

По факту массового отравления полиция открыла уголовное производство.

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К слову, в городе Могилев-Подольский 29 сентября зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции после поминального обеда в одном из ресторанов.