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Изменили ДНК до рождения: ученые научились спасать от врожденных болезней

Ученые доказали, что существует возможность изменить ДНК эмбрионов.

ДНК

Американским ученым удалось изменить ДНК мыши до ее рождения и тем самым устранить из генетического кода животного врожденные болезни, сообщает The Guardian.

Достичь желаемого удалось с помощью инструмента генного редактирования, который известный под названием Crispr-Cas9. С его помощью исправили ген, должен был вызвать отказ печени у мыши.

По словам ученых, потребуется еще много времени и работы, прежде чем этот метод можно будет успешно применять на людях.

– Это очень концептуальное исследование. Оно одно из первых. И нужно провести еще много исследований на мышах и крупных животных, прежде чем вообще мы задумаемся о клинических испытаниях, – рассказал доктор педиатр и хирург Уильям Перантеу.

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К слову, 15-минутная пробежка лучше влияет на ум, чем 15 минут спокойной релаксации.

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