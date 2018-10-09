Уберечься от гриппа помогут регулярное мытье рук и вакцинация.

Об этом на своей странице в Facebook написала в. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

– Не заболеть, кроме здорового образа жизни и регулярного мытья рук, помогает вакцина от гриппа. Одна прививка защищает на протяжении всего сезона гриппа от наиболее распространенных и опасных штаммов в эпидсезоне в Украине, – отметила Супрун.

А вот в категорию того, что не защищает от гриппа Супрун отнесла следующее:

лук или чеснок;

лимон или витамин С;

оксолиновая мазь и бальзам Звездочка;

иммуномодуляторы и блокаторы вирусов.

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Напомним, что в аптеках Украины уже появились вакцины от гриппа и стала известна их цена.