Употребление большого количества снеков приводит к непоправимым проблемам со здоровьем.

Об этом в своем блоге написала американский диетолог Бриджит Койлой, передает healthyeating.sfgate.com.

– Чипсы являются недорогой, вкусной и легкодоступной закуской. Но расплата за употребление чипсов не стоит удовольствия. Если употреблять чипсы время от времени, скорее всего, человек, который ведет здоровый образ жизни, не столкнется с проблемами со здоровьем. В то же время ежедневное употребление чипсов может нанести непоправимый вред вашему здоровью, – написала врач.

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Чипсы способствуют увеличению веса.

– Чипсы содержат большое количество жиров и калорий, что повышает риск увеличения веса и, как следствие, ожирение. Исследование, проведенное в 2015 году, и опубликованное в журнале Health Affairs, показало, что картофель, жареный в масле (включая чипсы), принадлежит к числу продуктов, наиболее связанных с увеличением веса. Избыточный вес или ожирение повышают риск развития диабета, сердечных заболеваний и даже вызывают рак.

Регулярное употребление чипсов повышает кровяное давление.

– Натрий, содержащийся в чипсах может негативно повлиять на ваше сердечно-сосудистое здоровье. Потребление натрия может вызвать повышение артериального давления, что может привести к инсульту, сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца и заболеваний почек. Картофельные чипсы обычно содержат от 120 до 180 миллиграммов натрия на порцию.

Употребление чипсов повышает уровень холестерина в крови.

– Частое потребление чипсов может способствовать повышению уровня холестерина из-за большого количества жиров, содержащихся в чипсах. Дополнительно, в процессе приготовления образуются трансжиры – так называемая пищевая химия, которая также провоцирует повышение уровня холестерина в крови.

Ранее американские ученые разработали рецепт полезных картофельных чипсов.

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