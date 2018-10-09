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Вспышка тифа в США: почти 60 пострадавших

В Лос-Анджелесе зарегистрировали 57 случаев тифа, передаваемого блохами.

В районе Лос-Анджелеса произошла вспышка тифа – бактериального заболевания, распространяемого вшами и блохами.

По состоянию на понедельник, в округе зарегистрировано 57 случаев тифа, передаваемого блохами, сообщает VOA со ссылкой на окружной департамент здравоохранения.

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В четверг департамент объявил о расследовании вспышки тифа в центральной части Лос-Анджелеса.

Тогда сообщалось, что сотрудники работают с городскими властями для принятия мер экологической безопасности для предотвращения распространения заболевания.

В июле-сентябре в округе зарегистрировали 9 случаев тифа, связанных с центром Лос-Анджелеса. В шести из этих случаев заболевшие были бездомными.

Ранее в Одесской области подтвердили наличие возбудителя сибирской язвы.

Фото: Tobias Arhelger/Dreamstime

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