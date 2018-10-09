Вакцины против гриппа уже начали развозить в аптеки.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

– В течение ближайших недель в аптеки доставят все 350 тыс. доз вакцин против гриппа. Поэтому украинцы смогут приобрести вакцину в аптеке за свой счет и сделать прививку в учреждении здравоохранения. Стоимость вакцин составит от 200 грн до 300 грн, — говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что вакцина может быть приобретена на средства предприятий или местных бюджетов для приоритетных групп риска — медработников, учителей, детей до 5 лет, беременных, пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями.

Ежегодно в Украине регистрируется около 6 млн инфекционных заболеваний, 98% из которых составляют заболевания гриппом и ОРВИ. По данным прошлого эпидсезона в Украине было зафиксировано 7 летальных случаев от гриппа. Ни один из пациентов не был привит против гриппа.

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Напомним, что согласно прогнозу Всемирной организации здравоохранения, в новом эпидсезоне в Украине будут 3 основных штампа гриппа, а именно A/Michigan/45/2015#00pdm09, A/Singapore/ INFIMH – 16-0019/2016(H3N2), B/Colorado/06/2017. Украинские эпидемиологи отмечают, что основным возбудителем гриппа в следующем эпидемсезоне будет Singapore(H3N2).