Ученые из США обнаружили новый генетический фактор импотенции. Исследователи впервые обнаружили ген, в связи с которым у мужчин развивается импотенция.

Об этом пишет MedikForum.

Это открытие, как отмечают эксперты, позволяет заключить, что сексуальная дисфункция у мужчин частично имеет генетическую природу.

В частности, исследователи установили, что к появлению импотенции ведут мутации гена SIM1. Это стало понятно после генетического тестирования примерно 37 тысяч мужчин среднего и пожилого возраста.

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До сих пор не удавалось найти ни единого свидетельства того, что какие-то участки ДНК могут быть связаны с импотенцией.

– В общей сложности удалось выделить пять одиночных мутаций, так или иначе связанных с эректильной дисфункцией, только одна из которых оказалась статистически значимой. Эта опечатка находилась в сегменте так называемой “мусорной” ДНК, не кодирующей белки, но влияющей на считываемость соседних генов, – рассказали ученые.

По их словам, обнаруженный ими участок генетической цепочки связан не только с работой половых органов, но и со склонностью к ожирению.

Теперь специалисты заняты поиском механизма, позволяющего отключать ген, активизирующий физиологические механизмы импотенции. Это, в свою очередь, позволит создать первые полноценные лекарства от импотенции.

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Фото: strondex.