Меньше есть, больше двигаться – это классика здорового образа жизни. Но только ли она может заставить таять лишние килограммы?

Богатые и знаменитые должны быть на все 100. Только вот ритм звездной жизни нередко накручивает лишние килограммы.

Через все это прошел лидер группы ТИК Виктор Бронюк. Сейчас он только поет о пирожных. В жизни от них вообще отказался. И уже сбросил почти 30 килограммов.

Самое сложное, признается, было отказаться от жареной картошки с мясом.

Узелков литрами проливает пот толстяков. На шоу Зважені та щасливі.

Тренер шутит, к нему боятся идти худеть. Потому что боксерское правило – себя не жалеть, срабатывает и здесь.



Ирина Билык всегда поражала своими песнями. А недавно поразила еще и кардинальными изменениями во внешности. Стройной и подтянутой фигурой. Певица раз и навсегда перечеркнула прежний образ жизни. Сейчас Ирина начинает день с похода в бассейн. И придерживается жесткой диеты.

– Днем могу съесть рыбу, мясо, салат. Перекус – сыр. Вечером опять рыба. Мясо и салат, – говорит певица.

5 приемов пищи. Маленькие порции сжигают килограмма. Билык к такому ритму привыкала год.

Но вот сенсация от американских ученых. Они перевернули все. Американцы говорят: углеводы полезны. Их можно есть и днем, и на ночь.

Правда ли, что все углеводы полезны?

Вчитывайтесь в надпись на упаковке. В ингредиентах не должно быть муки. А только зерно. В нем содержатся полезные витамины и ферменты.

В коробочке должен лежать не белый, а бурый или нешлифованный рис. Тогда это будет полезно.

Сырники некоторые считают белковой пищей. Но на самом деле – это совсем не так.

Углеводы делятся на простые – это сахар, мед, белый хлеб и кондитерские изделия. И сложные – картофель, макароны из твердых сортов пшеницы, крупы и бобовые. Полезны только они и, конечно же, в правильном количестве и не в жареном виде.

Смотрите: Опасные бойлеры: на что обратить внимание при покупке и чего остерегаться

Вот он рацион супермена. Завтрак: овсянка и яичница. За три часа – курица и рис. Еще через три – картофель и мясо.

Миф: чтобы похудеть, надо голодать. Мол, три дня на воде и яблоках, или только завтрак и ужин пойдут на пользу. Неправда. Чем больше у вас приемов здоровой пищи, тем легче вам будет сбросить вес.

И не надо забывать о главном секрет похудения – вода. Один литр на 30 кг. Начинайте утром выпивать стакан воды, затем в туалет. Начните день с воды и увидите, как это быстро работает.

Миф: нужно употреблять кисломолочные продукты только с нулевой жирностью. Для хранения продукта природной жир нередко заменяют крахмалом. А то и еще чем-то хуже. Без жиров питания невозможно, утверждают диетологи.

К слову, ранее Факты ICTV писали, что убивает украинцев: малоподвижный образ жизни, пьянство и бедность.