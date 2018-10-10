Сезон гриппа начинается в октябре и в этом году в Украину придут 3 вируса. Как уберечь себя от вируса и помогает ли в этом прививка от гриппа – с этими вопросами Факты ICTV обратились к терапевту.

Ежегодно в Украине 6 млн человек страдает от инфекционных заболеваний, 98% из которых – грипп и ОРВИ. Так, в эпидемическом сезоне 2016-2017 годов гриппом и ОРВИ переболело 6,2 млн человек, из которых 65,6% – дети до 17 лет.

А за 2017-2018 гг. было зафиксировано 7 летальных случаев от гриппа. Ни один из пациентов не был привит!

Ситуация сейчас

Эпидемсезон только начался и пока не было зафиксировано случаев заболевания гриппом. Но это не повод расслабляться, ведь в Украину идут сразу 3 вируса гриппа:

вирус, подобный A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09;

вирус, подобный A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2);

вирус, подобный B Colorado/06/2017.

При этом основным возбудителем гриппа будет Singapore(H3N2). Он чаще всего вызывает грипп у детей, а у пожилых людей чаще бывают осложнения.

– Для эпидсезона 2018-2019 года в Украине ожидается наличие трех вакцин от гриппа. Одна из них уже зарегистрирована в Украине, другая завершила процесс специализированной экспертизы, материалы по третьей вакцине находятся на рассмотрении в Государственном экспертном центре, – сообщила Уляна Супрун.

Как не заболеть гриппом

Вы до сих пор думаете, что чеснок, лимон или оксолиновая мазь защитит вас от гриппа? Увы, но такие любимые народные средства не панацея.

– Не заболеть, кроме здорового образа жизни и регулярного мытья рук, помогает вакцина от гриппа. Одна прививка защищает на протяжении всего сезона гриппа от наиболее распространенных и опасных штаммов в эпидсезоне в Украине, – отметила Супрун.

И их уже начали завозить в аптеки. Через несколько недель 350 тысяч вакцин будут доступны каждому украинцу.

Сколько стоит?

Цена вакцины колеблется от 200 до 400 гривен. Плюс нужно приобрести контейнер для транспортировки препарата – порядка 200 гривен. В частных клиниках придется заплатить и за прием врача. К примеру, в Добробуте и Борисе это стоит 540 гривен.

В целом прививка обойдется в 400-1100 гривен.

Но лечение гриппа обойдется дороже и для кошелька, и для здоровья. Без осложнений и антибиотиков придется выложить порядка 500-600 гривен. При сложном протекании болезни сумма может доходить и до 3 тысяч гривен.

Саму прививку можно сделать в любой поликлинике или больнице, купив вакцину в аптеке.

Кому бесплатно?

На общегосударственном уровне вакцины от гриппа не закупаются. Но в Минздраве отметили, что это могут сделать местные органы власти для работников приоритетных групп риска:

медработников,

учителей,

детей до 5 лет,

беременных,

пожилых людей,

пациентов с хроническими заболеваниями.

Что думает общество?

Не смотря на предупреждения врачей и пугающую статистику смертей, люди не спешат за вакциной. Почему?

Многие считают прививку от гриппа бесполезной. И судя по различным форумам здоровья, таких большинство.

– Прививка снизит врожденный иммунитет. Зачем вашему ребенку колоть какую-то химическую ерунду, думайте сами. – Сама медик. Ни себе, ни ребенку прививки не делаю. В садике и в школе 90% отказ пишут. На моей памяти за 7 лет раза два грипповали. – Делала прививку 2 года подряд. И в обоих случаях сначала заболевала после прививки, а потом в период эпидемии гриппа. Спросила по этому поводу у знакомого врача, на что он ответил о наличии многих штампов гриппа, добавив, что ни себе, ни своим близким ни разу не ставил ее. От нее только дополнительная нагрузка организму, лучше заняться профилактическими мерами. – По поводу прививок. Не прививалась никогда, но это личное дело каждого. Объясню с медицинской точки зрения, что это за прививка. Вам вводят ослабленный вирус гриппа (причем только один его штамм, который предположительно, будет бушевать в этом сезоне). То есть это далеко не стопроцентная гарантия.

Но не все такого мнения. Некоторые считают, что прививку нужно делать обязательно.

– Конечно, делать. Грипп – это не обычная простуда, от него и умереть можно. – Не делать прививку от гриппа – это средневековье. Вы объясните сейчас тем родителям и родственникам детей, беременных и других несчастных, которые умерли прошлой зимой от гриппа (а счет идет на сотни), что делать прививки не надо… Вот и решайте! Посмотрите сейчас на своего ребенка и решите! – Мне 70 лет, имею кучу болячек. Делаю прививку от гриппа уже 6 лет. Всегда прививку переношу хорошо. Правда, в 2016 году сделала ее поздно, аж в декабре, и словила вирус гриппа. Но, если бы не сделала прививку, то было бы еще хуже. В этом году делать буду ее же обязательно, но не позднее октября-ноября. Всем советую. – Я уже пожилой человек. Как себя помню всегда болела ОРВИ, три раза болела гриппом. Это меня изнуряло, было тяжело. Не успев выздороветь, я снова заболевала, и это длилось много-много лет. Прививку стали делать на работе. Я вначале отказывалась, но меня убедили сделать, так как у меня сердечно-сосудистое заболевание. После этого я забыла про все простудные заболевания, даже, если промокали зимой ноги. Я ожила, появилась бодрость. Уверена, что делать прививку просто необходимо.

Почему люди не делают прививки?

Почему люди отказываются прививаться от гриппа, и стоит ли это делать вообще – с этими вопросами мы обратились к заведующей терапевтическим отделением Вишневской городской больницы, врачу высшей категории Елене Лисовской.

– Просто у нас такой менталитет в стране – сначала заболеть, а потом лечиться. В других европейских странах и в Америке развита больше сторона предупреждения болезни, то есть профилактика. Они там все делают прививки от гриппа, – говорит терапевт.

Вы или Ваши дети будете делать прививки? Нет 51%, 1693 голоса 1693 голоса 51% 51%

Вся семья 28%, 932 голоса 932 голоса 28% 28%

Только дети 19%, 643 голоса 643 голоса 19% 19%

Только взрослые 2%, 76 голосов 76 голосов 2% 2% Всего голосов: 3344 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Кроме того, многие ошибочно полагают, что после прививки от гриппа дети и взрослые становятся более активными, бодрыми и работоспособными.

На деле же после введения инъекции общее состояние значительно ухудшается – появляется головокружение, тошнота, слабость, вялость (верные симптомы формирования нового иммунитета). Переносятся они нелегко, но их нужно переждать несколько дней.

Это приводит к тому, что многие, не зная этой информации, пугаются и вообще отказываются от идеи делать прививку в будущем.

Когда делать прививку?

Кроме того, врач уверяет, что прививку нужно успеть сделать до начала эпидсезона.

– Потому что многие говорят – сделал прививку и все равно заболел. Так, может, сделал уже в ноябре перед эпидемией гриппа. Иммунитет все равно вырабатывается 1,5-2 месяца. Нужно время, чтобы образовались иммуноглобулины и начали работать против вируса, – утверждает Елена Лисовская.

Противопоказания

Если у человека нет противопоказаний – аллергической реакции на яичный белок, иные составляющие вакцины, астмы, развития осложнения после прошлых прививок (покраснения, отека, болезненности в месте введения, увеличения лимфоузлов, нарушения сна и т. д.) и он не находится в остром периоде воспалительных, инфекционных болезней – то прививку делать стоит.

Среди противопоказаний находится и беременность. Хотя некоторые врачи все-таки дают добро будущим мамам на прививку. Лично Елена Лисовская не рекомендует вводить вакцину против гриппа в период беременности.

Кому нужна прививка?

В особенности она нужна детям в возрасте от 6 месяцев и пожилым людям.

– Это связано с тем, что у них самый слабый иммунитет. Также прививка необходима людям с сахарным диабетом, с сердечно-сосудистой гипертонией, так как в сочетании с другими болезнями грипп приводит к тяжелым последствиям, – уверяет терапевт.

Также, по ее словам, прививка от гриппа просто необходима людям, которые постоянно находятся в общественных местах, работают там (медработникам, учителям, продавцам и так далее), а также школьникам и студентам.

Но стоит отметить, что прививка не гарантирует 100% защиту от гриппа.

– Прививка защищает на 70-80% и не от всех штампов гриппа, а только от одного, который бушует в этом эпидемиологическом сезоне. Но те люди, которые ее сделали и все же заболели, легче переносят грипп. Симптомы не такие острые, температура не такая высокая и болезнь проходит без осложнений, – рассказала Елена Лисовская.

Не лишней в сезон гриппа будет и витаминотерапия. Пропейте сезонные комплекс витаминов и минералов. Ну и, конечно, ведите здоровый способ жизни, занимайтесь спортом, закаляйтесь и не забывайте об окружающих. Если заболели – оставайтесь дома или носите защитную маску.

К слову, ее необходимо носить и здоровым людям, которые находятся в общественных местах – в транспорте, больнице или учебном заведении.

Ангелина Малиновская