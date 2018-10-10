Признаки психического расстройства могут проявляться у абсолютно здорового человека. Распознать реальную проблему от провокаций организма иногда очень сложно.

О 6 главных признаках психического расстройства пишет Мaximonline .

Сенестопатия. Странные и нетипичные ощущения в теле. В одном месте жжет, в другом – крутит и тянет, или под кожей будто бегает мышь.

Безразличие к мнению окружающих. Даже после тренинга, где учили быть самим собой, ты вряд ли бросишь мыться. Этот предрассудок слишком глубоко въелся в сознание. И если ты спокойно обдаешь коллег запахом пота трехлетней выдержки, что-то тут не так.

Иллюзии. Реальный предмет воспринимается неправильно. Единичный случай – не страшно. Однако регулярные иллюзии – это уже серьезный симптом.

Резкая смена интересов. При расстройстве психики старые интересы могут внезапно исчезнуть, а новые вместо них не появляются.

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Перепады настроения. Когда было абсолютное счастье, а потом вдруг осознаешь, что весь мир – пылинка на сандалиях Будды. А потом снова счастье. Такие эффекты случаются при сильном дисбалансе дофамина и серотонина.

Провокация. Психические заболевания часто появляются после стрессов, травм или отравлений. При этом подобные симп­томы могут проявляться и у здорового человека. Если у вас несколько симптомов, а перед этим вы выпили на спор ведро водки и бились головой о двери, пожалуй, пора к врачу.

К слову, ученые доказали, что существует возможность изменить ДНК эмбрионов.