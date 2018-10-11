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Грипп в Украине: за неделю более 143 тыс. больных

За неделю гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболели более 143 тысяч человек, более 70% из них – дети.

Грип

Грипп набирает обороты в Украине, сообщил на пресс-конференции гендиректор Центра общественного здоровья МОЗ Украины Владимир Курпита, передает Укринформ.

– В течение первой недели исследований за эпидемической ситуацией по гриппу и ОРВИ заболели 143,052 человек, из них 71,2% – это дети до 17 лет, – уточнил он.

Однако, по его словам, лабораторное подтверждение циркуляции вирусов гриппа не зафиксировано, летальных случаев также не было.

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Курпита также сообщил, что 350 тыс. доз вакцин против гриппа в ближайшие дни будут в свободной продаже в аптеках, их стоимость – от 250 до 350 грн.

При этом он напомнил, что вакцина от гриппа не защищает от насморка и простуды.

– В группе риска примерно 13,5 млн украинцев, то есть, 30% украинцев имеют высокий шанс инфицироваться или получить осложнения от гриппа, – отметил чиновник.

Ранее Минздрав прогнозировал, что в Украину придут 3 вирусы гриппа.

Фото: pixabay.com

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