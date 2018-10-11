Сегодня во всем мире отмечают День защиты зрения. Факты ICTV собрали тесты для самостоятельной проверки зрения и признаки, которые говорят о том, что пора обратиться к врачу.

Кому стоит регулярно проверять зрение?

Известно, что в современном мире человек получает около 80% информации с помощью глаз.

Даже людям со зрением в 100% стоит время от времени проверять свое зрение.

Тем у кого идеальное зрение, можно проверять его раз в 2 года. Тем, у кого работа связана с компьютером, или тем, кто носит контактные линзы, очки, имеет проблемы со зрением, стоит посещать офтальмолога хотя бы раз в год.

Как проверить зрение дома?

В эпоху интернета предварительно проверить зрение совсем несложно. В сети существует множество различных тестов, которые помогут определить, стоит ли обращаться к врачу и понять, помогают ли вам те или иные упражнения для глаз.

Например, чтобы пройти тест на астигматизм, нужно посмотреть на несколько рисунков.

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Для начала отойдите на 2-4 шага от монитора, закройте один глаз и посмотрите на рисунок, затем другой глаз. Если вам кажется, что некоторые линии более темные или более расплывчатые, то вам нужна консультация врача.

Теперь находясь возле монитора, закройте один глаз и посмотрите на рисунок, затем другой глаз. Если вы не видите эти квадраты одинаково черными, это может быть признаком астигматизма.

У следующего рисунка черные лучи на белом фоне сбегаются от периферии к центру. Если глаз астигматичен, то граница четкой видимости лучей представляет собой не окружность, а эллипс.

Когда нужно идти к врачу?

К профессионалу стоит обратиться если вы испытываете следующие симптомы, хотя нет сильного ветра, мороза или яркого света:

сухость в глазах;

чрезмерную слезливость;

отечность и красноту век.

И не стоит заниматься самолечением, ведь оно может привести к потери зрения.

Когда в глазах возникает кратковременная боль и пелена, когда все окружающее видится как сквозь воду, стоит задуматься об отпуске. Ведь именно он часто помогает глазам отдохнуть от рабочих будней за компьютером. Иногда он помогает и от так называемых мушек и звездочек перед глазами. Однако, если они не исчезают даже после длительного отдыха, то стоит тут же обратиться к врачу. Первопричиной подобных жалоб могут стать:

ухудшение кровоснабжения глаза или определенной области мозга;

злоупотребление веществами, влияющими на кровоток;

сосудистая патология сетчатки;

дистрофия роговицы.

Сужение угла зрения и разная четкость зрения в глазах – это признаки катаракты. И это заболевание не пройдет само. Вам нужно срочно обратиться к врачу, ведь поможет только операция.

Еще одна вещь, которая должна насторожить каждого – постоянная боль в глазах. Она может быть признаком глаукомы, которая может привести даже к слепоте. Определить заболевание может только специалист, измерив внутриглазное давление.

К слову, чай с малиной не является панацеей от простуды, однако его употребление поможет облегчить симптомы заболевания.

Фото: Новий Зір