Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как лучше употреблять клетчатку.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала в Facebook, почему нужно употреблять клетчатку и как это правильно делать.

По ее словам, уровень смертности людей, которые употребляли клетчатку, на четверть ниже, чем среди тех, кто почти не употреблял ее.

Клетчаткой богаты фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, орехи, семена, соя и бобовые. Они обогащают организм питательными веществами и дают длительное чувство насыщения.

– Что регулярнее мы употребляем клетчатку, тем меньше риски появления сердечно-сосудистых болезней, диабета 2-го типа, ожирения и некоторых видов рака. Поэтому если вы поймали себя на мысли, что мало потребляете клетчатки – обратите внимание, – рассказала Супрун.

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Она добавила, что увеличивать количество потребления клетчатки нужно постепенно, поскольку из-за чрезмерного ее количества могут возникнуть вздутие и даже боль в животе.

Также нужно пить достаточно жидкости, поскольку это будет способствовать процессу пищеварения и усвоению питательных веществ.

К слову, чай с малиной не является панацеей от простуды, однако его употребление поможет облегчить симптомы болезни.