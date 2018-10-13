Человек может столкнуться с ситуацией, когда ему потребуется имплантация зубов. На это его могут подвигнуть масса причин.

Если вы задумывались о том, как лучше всего безболезненно вылечить зубы или поставить себе импланты, то можно точно сказать, что наука продвинулась вперед и теперь не обязательно входить в медикаментозный сон.

В сети клиник стоматологии Люми-Дент в Киеве опытные хирурги проведут каждому желающему качественную имплантацию зубов. Установка титановых имплантов зубов возможна как под общей седацией (медикаментозный сон), так и под уникальной местной компьютерной анестезией.

Вообще компьютерная анестезия имеет ряд преимуществ, по сравнению с классическими решениями. Она и приходит им на смену, а наша клиника использует только инновационные технологии. Включив в перечень услуг компьютерную анестезию, можно больше не использовать классические шприцы, им на смену пришел специальный аппарат.

Читайте: Как и при каких условиях научить детей чистить зубы

Этот вид анестезии практически безболезненный, что отлично подойдет не только для взрослых, но также и для детей. А тем, кто боится идти к врачу, такой подход к замораживанию зубов станет тем самым первым шагом к спокойствию.

Очень важно обратиться к профессионалам своего дела, которые точно знают, как выполнить всю работу качественно и с гарантией. В клинике Люми-Дент такая работа выполняется быстро, а имплант удерживается на протяжении долгого времени. Вы забудете о нем сразу после установки. Работа выполняется квалифицированными врачами, которые имеют богатый опыт в проведении данных операций.

Процесс установки импланта

Вся процедура просто обязана проходить по четкой схеме, которая отработана годами. Если ее нарушить, то в последствии могут возникнуть проблемы с имплантом и потребуется сначала удаление старого, а после уже установка нового зубного протеза. Стандартно работа происходит следующим образом:

Проведение консультации у специалиста;

Установка зубного импланта;

Установка формирователей десны;

Протезирование на имплантах.

Все виды работ проводятся только опытными специалистами, которые провели в данной сфере ни один год. Таким образом, обратившись в клинику Люми-Дент, вы получаете не только качественные услуги, но также и инновационные технологии анестезии, которые помогут снизить болевые ощущения от установки имплантов.

Ранее мы писали, как сохранить вашу голливудскую улыбку и здоровье зубов на долгие годы.