Ежегодно 15 октября отмечается День белой трости, утвержденный в 1970 году Международной федерацией слепых. Это не праздник, а своеобразное напоминание о существовании рядом людей с проблемами зрения.

Только вдумайтесь – по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире живут 38 млн людей с нарушениями зрения, еще 110 млн имеют риск потерять зрение. В Украине таких людей более 70 тысяч.

История Международного дня белой трости

Белая трость стала символом незрячего человека в 1921 году.

Тогда в британском городе Бристоле (Bristol) молодой фотограф Джеймс Биггс (James Biggs) после несчастного случая потерял зрение. Чтобы приспособиться к новой жизни, он стал самостоятельно ходить по городу с тростью.

Однако на его черную трость не реагировали ни прохожие, ни водители – и Биггс покрасил ее в белый цвет. Это сработало, и его изобретение подхватили все незрячие не только Англии, но и всей Европы, Америки.

В 1964 году конгресс США объявил 15 октября Днем ​​белой трости, а в 1969 году 15 октября был признан Международным днем ​​белой трости.

Главная его цель – еще раз привлечь внимание общественности к проблемам незрячих людей, которые живут рядом с нами и не видят всех красок окружающего мира.

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Напомним, альтернативным является Международный день слепых, который проводится 13 ноября.

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