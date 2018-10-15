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Как правильно мыть руки и зачем – 5 правил

Детский фонд ООН объявил 15 октября Всемирным днем мытья рук. Факты ICTV собрали 5 правил правильного мытья рук, чтобы избавиться от вредных бактерий.

Гигиену рук обязательно нужно поддерживать, ведь на немытых руках переносятся различные инфекционные заболевания.

Грязные руки – источник заражения гельминтами, которые приводят к слабости, периодической тошноте, потери веса, головным болям.

Также немытые руки повышают риск заражение респираторными заболеваниями, которые могут перейти в отит, менингит, воспаление легких. Также через грязные руки передается гепатит А.

Чтобы руки были чистыми, стоит соблюдать 5 правил:

Набирать жидкого мыла столько, чтобы им можно было покрыть всю поверхность рук. Твердым мылом намыливать руки полностью.

Трите всю руку. Не пропускайте участки между пальцами, кончики пальцев, тыльную сторону рук и основание большого пальца.

Мойте руки интенсивно в течение 20 секунд.

Протирайте руки насухо. Желательно использовать для этого бумажные полотенца.

Также стоит использовать бумажные полотенца, чтобы закрыть кран и повернуть ручку двери. Ведь именно на них скапливается большое количество бактерий, которые сводят к нулю все ваши усилия.

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