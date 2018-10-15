Детский фонд ООН объявил 15 октября Всемирным днем мытья рук. Факты ICTV собрали 5 правил правильного мытья рук, чтобы избавиться от вредных бактерий.
Гигиену рук обязательно нужно поддерживать, ведь на немытых руках переносятся различные инфекционные заболевания.
Грязные руки – источник заражения гельминтами, которые приводят к слабости, периодической тошноте, потери веса, головным болям.
Также немытые руки повышают риск заражение респираторными заболеваниями, которые могут перейти в отит, менингит, воспаление легких. Также через грязные руки передается гепатит А.
Чтобы руки были чистыми, стоит соблюдать 5 правил:
Набирать жидкого мыла столько, чтобы им можно было покрыть всю поверхность рук. Твердым мылом намыливать руки полностью.
Трите всю руку. Не пропускайте участки между пальцами, кончики пальцев, тыльную сторону рук и основание большого пальца.
Мойте руки интенсивно в течение 20 секунд.
Протирайте руки насухо. Желательно использовать для этого бумажные полотенца.
Также стоит использовать бумажные полотенца, чтобы закрыть кран и повернуть ручку двери. Ведь именно на них скапливается большое количество бактерий, которые сводят к нулю все ваши усилия.
Читайте: Осторожно – грипп! Как уберечься и нужна ли прививка
Напомним, как проверить зрение онлайн и когда пора идти к доктору.