Бабье лето на неделю продолжит цветение амброзии и распространение ее пыльцы, которая является сильным аллергеном на западе, юге, юго-востоке и в Закарпатье.

От симптомов поллиноза могут страдать жители Черновцов, Ужгорода, Херсона, Николаева, Кропивницкого, Одессы, Днепра, Запорожья, Донецка, Мариуполя, Кривого Рога, Симферополя.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Европейской аэроалергенной сети.

По всей территории Украины температура будет выше 20 градусов до четверга-пятницы 18-19 октября, а потом продолжится и незначительное пыление злаков. Основным провокатором симптомов останутся споры альтернарии – их концентрации все еще будут подниматься выше клинически значимого порога по всей Украине.

Кроме альтернарии, в воздухе будет много аллергенного епикокума, стемфилиума и аскоспор. Их количество будет расти из-за осенней прохлады и во время осадков, которые во Львове и Тернополе прогнозируют 21 октября в Киеве, Виннице, Житомире и Ровно – 20, в Ивано-Франковске – 20 и 21 октября.

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К слову, ученые нашли способ, как предупредить аллергию.