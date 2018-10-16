PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Инфографика / Отравление грибами: в Кременчуге женщина попала в реанимацию/

Отравление грибами: в Кременчуге женщина попала в реанимацию

В Полтавской области 50-летняя женщина из-за отравления грибами госпитализирована в реанимацию больницы в Кременчуге.

Гриби

Об этом сообщает областное управление Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Женщина попала в больницу с диагнозом гипертонический криз и подозрение на отравление грибами.

Сейчас пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

ЧитайтеОбед с ядом: под Харьковом 5 человек отравились грибами

К слову, Факты ICTV рассказывали, что на Луганщине 8-летний ребенок съел грибы и умер.

Фото: pixabay

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Лікарня
В Херсонской области семья отравилась грибами: отец и дочь умерли
Сергій Скрипаль
Дело Скрипаля: РосСМИ нашли третьего подозреваемого
Отравление в детском саду: в больнице 36 человек, открыто производство
Отруєння
Отравление в Хмельницкой области: количество больных увеличилось
Массовое отравление в детсаду на Хмельнитчине: в больнице 20 детей
Анатолій Чепіга
Отравление Скрипаля: турецкие СМИ узнали в подозреваемом известного киллера
Съел гриб на улице: в Днепре от отравления умер 7-летний мальчик
Дональд Трамп
Спецслужбы США получили подозрительный конверт для Трампа
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка