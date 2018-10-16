PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Здоровье / Вспышка сибирской язвы под Одессой: зафиксирован второй случай/

Вспышка сибирской язвы под Одессой: зафиксирован второй случай

В Саратском районе Одесской области, где в начале октября обнаружили вспышку сибирской язвы, зафиксировали второй случай заражения домашнего животного.

– Владелец хозяйства в селе Николаевка-Новороссийская заметил признаки болезни у коровы, которая “упала на ноги”, и обратился к специалистам. Зооветеринары немедленно прибыли на место и вскоре подтвердили наличие возбудителя сибирской язвы, – рассказали Укринформу в Саратской РГА.

В то же время там отметили, что никто из людей не пострадал, а специалисты Госпродпотребслужбы и Одесской областной государственной лаборатории Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей дезинфицировали помещение и двор, где содержалось больное животное.

В селе объявлен карантин: запрещено вывозить мясо и молоко.

Читайте: Маска vs респиратор: что лучше защищает от бактерий

Напомним, 2 октября в Саратском районе Одесской области подтверждено наличие возбудителя сибирской язвы у одного человека.

Перед этим в Одесской области госпитализировали пять человек с диагнозом сибирская язва после контакта с тушей домашней коровы.

Фото: Pixabay

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка