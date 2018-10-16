В Саратском районе Одесской области, где в начале октября обнаружили вспышку сибирской язвы, зафиксировали второй случай заражения домашнего животного.

– Владелец хозяйства в селе Николаевка-Новороссийская заметил признаки болезни у коровы, которая “упала на ноги”, и обратился к специалистам. Зооветеринары немедленно прибыли на место и вскоре подтвердили наличие возбудителя сибирской язвы, – рассказали Укринформу в Саратской РГА.

В то же время там отметили, что никто из людей не пострадал, а специалисты Госпродпотребслужбы и Одесской областной государственной лаборатории Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей дезинфицировали помещение и двор, где содержалось больное животное.

В селе объявлен карантин: запрещено вывозить мясо и молоко.

Читайте: Маска vs респиратор: что лучше защищает от бактерий

Напомним, 2 октября в Саратском районе Одесской области подтверждено наличие возбудителя сибирской язвы у одного человека.

Перед этим в Одесской области госпитализировали пять человек с диагнозом сибирская язва после контакта с тушей домашней коровы.

Фото: Pixabay