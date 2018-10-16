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Найден новый способ определения депрессии

Ученые доказали, что те пользователи Facebook, которые используют эмоциональную лексику в своих постах, подвержены депрессии.

В университете Пенсильвании ученые заявили, что научились с высокой точностью определять состояние депрессии у пользователей Facebook.

Об этом сообщается на сайте Национальной академии наук США.

Отмечается, что во время своего исследования ученые проанализировали данные 683 пользователей соцсети, которые обращались за медпомощью. У 114 из них была подтверждена депрессия, остальная выступили в качестве контрольной группы.

Особое внимание ученые обращали на лексику пользователей, длину постов, их периодичность.

Благодаря проделанной работе группе исследователей удалось диагностировать депрессию по постам за полгода с точностью 62%, за три месяца – 72%. Как сообщается, лексика людей, находящихся продолжительное время в подавленном состоянии, содержала много эмоциональных слов.

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