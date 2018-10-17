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Вспышка кори в Винницкой области: в двух школах ввели карантин

В двух школах Шаргородского района Винницкой области из-за увеличения случаев заболевания корью приостановили учебный процесс.

Кір

Об этом сообщает пресс-служба Шаргородской РГА.

В частности, в школе села Рахны-Лесовой продлили карантин до 19 октября включительно, а в Копистиринськой школе – с 17 по 26 октября.

Читайте: Еще одна жертва кори: во Львове умер 3-летний мальчик

Ранее Факты ICTV писали, что корь в Украине не отступит до тех пор, пока не восстановится уровень коллективного иммунитета.

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