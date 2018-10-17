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Как алкоголь. Ученые сделали неожиданные выводы о влиянии сахара

Исследование показало, что дети, которые употребляют очень много сахара, более склонны к плохому поведению.

Діти з цукерками

Дети и подростки в возрасте от 11 до 15 лет, потребляют слишком много сахара, чаще проявляют агрессию, пьют, курят и вообще отличаются плохим поведением, сообщает Daily Mail.

В ходе исследования ученые проанализировали рацион и поведение почти 140 тыс. детей. Оказалось, что те, кто потреблял много сахара и энергетиков почти в 3,5 раза чаще издевались над другими, вдвое чаще участвовали в драках и на 95% чаще напивались.

Кроме того, энергетики имели более мощное влияние на поведение детей, из-за наличия в них кофеина.

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По словам ученых, дети старше 11 лет не должны употреблять более 30 г сахара в день (шоколадный батончик Mars содержит примерно 35 г сахара), а детям 4-6 лет можно употреблять только 4-6 г в день.

К слову, употребление большого количества снеков приводит к непоправимым проблемам со здоровьем.

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