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Как продлить жизнь – ученые назвали верный способ

На продолжительность жизни и здоровье человека влияет соотношение витаминов и минералов в организме.

К такому выводу пришли ученые американского Научно-исследовательского института при детской больнице в Окленде.

Специалисты утверждают, что наличие витаминов и минералов в определенном количестве значительно влияют на состояние организма. Об этом сообщает MedicalXpress.

Все химические соединения в организме должны содержатся на оптимальном уровне. Это обеспечит более длинную жизнь и крепкое здоровье.

При дефиците витаминов и минералов организм направляет их на поддержание самых важных функций, пренебрегая остальными.

Так, недостаток витамина К и селена влияет на снижение выработки ферментов, способствующих здоровью артерий. Это увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Также ученые отмечают, что люди знают о пользе только нескольких соединений, например, аскорбиновой кислоты. Ученые же советуют добавить в рацион таурин, эрготионеин, каротиноиды лютеин, зеаксантин, ликопен, – и -каротин, -криптоксантин и астаксантин. Эти вещества необходим для высокой продолжительности жизни.

Ученые говорят, что даже жители развитых стран, в том числе 70%американцев, не получают необходимого количества необходимых для организма веществ.

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К слову, ранее ученые назвали легкий способ продления жизни.

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