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Из-за испорченной вакцины: в Ивано-Франковской области 53 ребенка заболели корью

В Ивано-Франковской области, где 53 ребенка заболели корью, выявили нарушения требований по хранению и введению вакцин.

В с. Петранка Ивано-Франковской области 53 ребенка в возрасте от 5 до 13 лет заболели корью. Причиной стал ряд грубых нарушений требований по хранению и введению вакцин, сообщили в Минздраве.

43 ребенка проходят лечение в местной амбулатории, а 10 были госпитализированы в инфекционное отделение Рожнятовской центральной районной больницы в состоянии средней тяжести для стационарного лечения.

По состоянию на 18 октября 8 детей уже выписаны из стационара.

Согласно заключению комиссии Минздрава, причиной заболевания стали:

  • наличие большого числа детей, которые не были вакцинированы в предыдущие годы и не были включены в план вакцинации;
  • отключение электроэнергии, что могло повлиять на качество вакцин, которые хранились в холодильниках;
  • нарушение правил проведения профилактических прививок медработниками и техники введения иммунобиологических препаратов.
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Кроме того, комиссия зафиксировала ненадлежащее ведение медицинской документации.

– Отсутствие отдельных медицинских документов (формы 063/о и “информированное согласие на прививку” от родителей при проведении прививок) ставит под сомнение сам факт проведения прививки для всех детей, заболевших корью, – говорится в сообщении.

Фото: Jovanmandic/Dreamstime

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