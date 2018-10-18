Ученым удалось разработать специальную вакцину от курения.

Группа ученых из Института Скриппса смогла разработать вакцину от курения, которая содействует полному выведению никотина из организма. Это избавляет от побочных эффектов от курения, сообщает New Atlas.

Исследователи модифицировали фермент NicA2-J1, который должен был полностью уничтожить никотиновую зависимость, и протестировала его на грызунах.

В результате исследования оказалось, что мыши, получавшие в течение 10 дней никотин, были полностью вылечены от никотиновой зависимости с помощью вакцины.

– Это очень перспективный подход для борьбы с курением, так как он позволяет отказаться от никотиновой зависимости, не испытывая при этом тяжелой ломки. Наше вещество находится и работает в кровотоке, а не в мозге, что делает его относительно безопасным с точки зрения других побочных эффектов, – рассказал главный исследователь проекта Оливье Джордж.

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К слову, курение влияет на риск инсульта у мужчин моложе 50 лет.