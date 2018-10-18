Женщины с разной длиной указательного и безымянного пальцев более склонны к нетрадиционной сексуальной ориентации.

Ученые провели исследования и установили, что те женщины, у которых разная длина указательного и безымянного пальцев, больше склонны к нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщает BBC Украина.

Во время эксперимента исследователи измерили пальцы 18 пар идентичных близнецов, из которых одна была гетеросексуальной, а другая – гомосексуальной.

Чаще всего у лесбиянок указательный и безымянный пальцы были разной длины, что является типичной чертой для мужчин.

Ученые считают, что это связано с большим количеством тестостерона, который ребенок получает в чреве матери.

Читайте: Как продлить жизнь – ученые назвали действенный способ



В случае с близнецами мужского пола связи между длиной пальцев и сексуальностью не обнаружили.

К слову, ученые доказали, что те пользователи Facebook, которые используют эмоциональную лексику в своих постах, склонны к депрессии.