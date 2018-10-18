PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Здоровье / Длина пальцев и сексуальная ориентация - ученые нашли взаимосвязь/

Длина пальцев и сексуальная ориентация – ученые нашли взаимосвязь

Женщины с разной длиной указательного и безымянного пальцев более склонны к нетрадиционной сексуальной ориентации.

Жінка

Ученые провели исследования и установили, что те женщины, у которых разная длина указательного и безымянного пальцев, больше склонны к нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщает BBC Украина.

Во время эксперимента исследователи измерили пальцы 18 пар идентичных близнецов, из которых одна была гетеросексуальной, а другая – гомосексуальной.

Чаще всего у лесбиянок указательный и безымянный пальцы были разной длины, что является типичной чертой для мужчин.

Ученые считают, что это связано с большим количеством тестостерона, который ребенок получает в чреве матери.

Читайте: Как продлить жизнь – ученые назвали действенный способ

В случае с близнецами мужского пола связи между длиной пальцев и сексуальностью не обнаружили.

К слову, ученые доказали, что те пользователи Facebook, которые используют эмоциональную лексику в своих постах, склонны к депрессии.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Діти з цукерками
Как алкоголь. Ученые сделали неожиданные выводы о влиянии сахара
Фрукти та овочі
Клетчатка продлевает жизнь: в каких продуктах содержится и как употреблять
Психічний розлад
Топ-6 признаков психического расстройства
Вспышка тифа в США: почти 60 пострадавших
ДНК
Изменили ДНК до рождения: ученые научились спасать от врожденных болезней
Не панацея! Стоит ли лечить простуду малиной
Медицина
В Индии трех медиков оштрафовали из-за почерка
Малоподвижный образ жизни, пьянство и бедность: что убивает украинцев
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка