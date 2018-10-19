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Лук и чеснок не помогут? Развенчан миф о популярных методах защиты от гриппа

Способы защитить себя и детей от гриппа и простуды луком не имеют под собой должного научного обоснования. Это не принесет желаемого эффекта.

Миф о луке, как методе защиты от гриппа, развенчала и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

– Способов использовать лук, а иногда и чеснок, существует очень много – их подвешивают в помещениях или нарезают и расставляют по углам. Кроме того, многие прибегают к приготовлению капель для носа или просто едят их целиком.

Все эти способы не имеют под собой должного научного обоснования. И такое использование лука не принесет желаемого эффекта защиты, – написала она.

Также Супрун предупредила об опасности такой профилактики:

– От потребления лука могут начаться изжога или дискомфорт в желудке. Тоже самое будет происходить и в слизистой носа – сильное раздражение одновременно увеличение выделений.

Что же действительно поможет минимизировать риски заболеть для детей:

  • вакцинируйтесь от гриппа сами и сделайте прививки вашему ребенку – одна прививка защищает на протяжении всего сезона гриппа, ведь поможет сформировать иммунитет против вируса;
  • напоминайте детям о правилах гигиены, особенно важно мыть тщательно руки;
  • всегда проветривайте помещение и, по возможности проводите больше времени с детьми на свежем воздухе;
  • сбалансированное питание, полноценный сон и достаточный уровень физической активности – также эффективная профилактика болезней;
  • если ребенок заболел – останьтесь дома и проконсультируйтесь с вашим семейным врачом.

Читайте: Осторожно – грипп! Как уберечься и нужна ли прививка (ИНФОГРАФИКА)

К слову, ранее Супрун развенчала популярных миф про методы борьбы с гриппом.

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