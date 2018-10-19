Способы защитить себя и детей от гриппа и простуды луком не имеют под собой должного научного обоснования. Это не принесет желаемого эффекта.
Миф о луке, как методе защиты от гриппа, развенчала и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
– Способов использовать лук, а иногда и чеснок, существует очень много – их подвешивают в помещениях или нарезают и расставляют по углам. Кроме того, многие прибегают к приготовлению капель для носа или просто едят их целиком.
Все эти способы не имеют под собой должного научного обоснования. И такое использование лука не принесет желаемого эффекта защиты, – написала она.
Также Супрун предупредила об опасности такой профилактики:
– От потребления лука могут начаться изжога или дискомфорт в желудке. Тоже самое будет происходить и в слизистой носа – сильное раздражение одновременно увеличение выделений.
Что же действительно поможет минимизировать риски заболеть для детей:
- вакцинируйтесь от гриппа сами и сделайте прививки вашему ребенку – одна прививка защищает на протяжении всего сезона гриппа, ведь поможет сформировать иммунитет против вируса;
- напоминайте детям о правилах гигиены, особенно важно мыть тщательно руки;
- всегда проветривайте помещение и, по возможности проводите больше времени с детьми на свежем воздухе;
- сбалансированное питание, полноценный сон и достаточный уровень физической активности – также эффективная профилактика болезней;
- если ребенок заболел – останьтесь дома и проконсультируйтесь с вашим семейным врачом.
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К слову, ранее Супрун развенчала популярных миф про методы борьбы с гриппом.