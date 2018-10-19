Способы защитить себя и детей от гриппа и простуды луком не имеют под собой должного научного обоснования. Это не принесет желаемого эффекта.

Миф о луке, как методе защиты от гриппа, развенчала и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

– Способов использовать лук, а иногда и чеснок, существует очень много – их подвешивают в помещениях или нарезают и расставляют по углам. Кроме того, многие прибегают к приготовлению капель для носа или просто едят их целиком.

Все эти способы не имеют под собой должного научного обоснования. И такое использование лука не принесет желаемого эффекта защиты, – написала она.