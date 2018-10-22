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Сидячий образ жизни опаснее курения и диабета – ученые

Малоподвижный образ жизни или отсутствие спорта несут большие риски для здоровья.

Сидячий образ жизни и отсутствие физических нагрузок имеют худшее влияние на здоровье человека, чем курение, диабет и сердечные заболевания.

Такие выводы ученым удалось сделать благодаря исследованию, которое провели в Cleveland Clinic Foundation.

– Отсутствие занятий на беговой дорожке или упражнений дало худший прогноз, аж до смерти, чем гипертоническая болезнь, диабет или курение, – сказал автор исследования доктор Ваэль Джабер CNN.

Исследователи изучили 122 007 пациентов, которые занимались на беговой дорожке в Кливлендской клинике с 1 января 1991 по 31 декабря 2014 года, чтобы измерить смертность от всех причин, а также выявить преимущества упражнений и фитнеса.

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Преимущества упражнений наблюдались во всех возрастных группах, как у мужчин, так и у женщин, подтвердил Джабер.

– Все мы знаем, что малоподвижный образ жизни или отсутствие спорта несет риск. Но я удивлен, что он превосходит даже факторы риска, такие сильные, как курение, диабет.

Как сообщалось, ученым удалось разработать специальную вакцину от курения.

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