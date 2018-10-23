Платформа для взрослых Pornhub вручила грант американским ученым на изучение связи между отношением к порно, сексуальным поведением, гендером и другими параметрами.
На такое исследование грант в размере $25 тыс. получил профессор Университета штата Канзас Омри Гиллат и его сотрудники доктор Атеет Гевертц-Мейдан и докторант Кейти Адамс, сообщается на официальном сайте.
Этих ученых выбрали из тысяч заявителей.
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По замыслу они будут сотрудничать с центром сексуального здоровья Pornhub.
– Задача программы Pornhub Grants for Sexual Wellness Research привлечь внимание к образцовой научно-исследовательской работе, проводимой во всем мире по человеческой сексуальности, – объясняет вице-президент Pornhub Кори Прайс.
Ранее Факты ICTV писали, що массовый технический сбой в работе видеохостинга YouTube поднял трафик крупнейшего порносайта PornHub.
Фото: dreamstime.