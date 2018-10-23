Дельфинотерапия на самом деле не приносит такой пользы здоровью человека, как об этом рассказывают. Поэтому нет смысла платить до 3 тыс. грн за один сеанс.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook опровергла несколько мифов о положительном влиянии дельфинов на человека.

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Миф №1 – Дельфинотерапия имеет уникальную пользу

Правда: Польза дельфинотерапии не имеет научного подтверждения, а положительное влияние взаимодействия с дельфинами можно сравнить с игрой с собакой или котом.

Ученые говорят, что терапия с участием животных – это лишь поддержка основного курса терапии, но ни в коем случае не методика лечения.

То есть, успех лечения зависит не от биологического вида животного, а от его характера и коммуникабельности.

Поэтому удовольствие от купания с дельфинами считать лечебным эффектом тоже нельзя.

Миф №2: Дельфины лечат ультразвуком

Правда: Гипотеза в основе терапии заключается в том, что ультразвук, который выдает дельфин в процессе эхолокации, влияет на баланс нейротрансмиттеров в мозгу человека. Однако, не существует экспериментальных подтверждений на этот счет.

Исследователи записали 83 сеансы дельфинотерапии в центре Dolphins Plus во Флориде и установили, что ультразвуки дельфинов не достигали даже минимального порога принятых для ультразвуковой терапии медицинских норм.

Миф №3: Дельфинотерапия точно не повредит

Правда: 20 минут с дельфином стоят до 3 тыс. грн. Сеансов нужно десять, и желательно – два раза в год. То есть десятки тысяч в год от одной семьи идет в карман владельцев дельфинария.

Часто такими услугами пользуются родители детей, имеющих тяжелые болезни. Многие говорят, мол, зачем волноваться, если дельфины не навредят. Однако, поскольку у людей с дельфинами есть общие инфекционные болезни: кандидоз, сальмонелла и другие, также риск заразиться.

Миф №4: Дельфинам нравится купаться с людьми

Правда: В природе дельфины проплывают до 160 км в день, поэтому даже самый большой дельфинарий для этих животных маловат. А вода из водопровода, даже разбавленная морской солью, никогда не заменит морскую.

От такой воды они болеют, слепнут, у них разъедается кожа. На свободе дельфины живут от 25 до 50 лет. Между тем в дельфинариях больше половины животных умирают в течение первых двух лет пребывания в неволе, а те, которые преодолевают этот срок, живут в среднем 6 лет.

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