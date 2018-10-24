В Ивано-Франковске 44-летний мужчина привез из отпуска в Кот-д’Ивуаре (Африка) малярию. Он госпитализирован.

В Ивано-Франковске лабораторно подтвердили случай заражения малярией, пишет 0342.ua.

По информации ГУ Ивано-Франковский областной лабораторный центр Минздрава Украины от 22.10.2018, было проведено эпидемиологическое расследование случая заболевания малярией тропической (первичная атака).

– Больной оказался жителем села Старые Куты Косовского района, который 2 октября вернулся из Кот-д’Ивуара, где находился 17 дней. Предварительную химиопрофилактику малярии не получал. Поездка частная, – говорится в сообщении.

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По информации, заболевание возникло 13 октября, а обнаружили его 16 октября. Лабораторно диагноз подтвердили 18 октября.

Мужчину госпитализировали в инфекционную больницу Ивано-Франковска в состоянии средней тяжести.