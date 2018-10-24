Жительница Китая несколько дней подряд не выпускала смартфон из рук. Из-за этого ее пальцы застыли и перестали сгибаться.

У жительницы китайского города Чанша, провинция Хунань, пальцы застыли в одном положении и перестали сгибаться, сообщает Shanghai.ist.

Врачи констатировали у женщины воспаление синовиальных сухожилий (теносиновит).

Оказалось, что недавно женщина ушла в отпуск на неделю и на протяжении нескольких дней откладывала телефон только на время сна.

Через несколько дней у нее заболела кисть, а пальцы “заклинило”.

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Врачи устранили проблему и посоветовали китаянке для профилактики иногда давать руке отдохнуть от телефона.

Тем временем ученые нашли связь между длиной пальцев и сексуальной ориентацией.

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