Жительница Китая несколько дней подряд не выпускала смартфон из рук. Из-за этого ее пальцы застыли и перестали сгибаться.
У жительницы китайского города Чанша, провинция Хунань, пальцы застыли в одном положении и перестали сгибаться, сообщает Shanghai.ist.
Врачи констатировали у женщины воспаление синовиальных сухожилий (теносиновит).
Оказалось, что недавно женщина ушла в отпуск на неделю и на протяжении нескольких дней откладывала телефон только на время сна.
Через несколько дней у нее заболела кисть, а пальцы “заклинило”.
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Врачи устранили проблему и посоветовали китаянке для профилактики иногда давать руке отдохнуть от телефона.
Тем временем ученые нашли связь между длиной пальцев и сексуальной ориентацией.
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