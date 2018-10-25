Американцу, который принимал капсулы зеленого чая, пришлось пересадить печень.
После приема капсул зеленого чая, которые должны помогать снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, жителю США пришлось пересадить печень, сообщает BBC.
На школьном выпускном младшего сына у Джима Маккантса пожелтело лицо и белки глаз, из-за чего его госпитализировали.
Капсулы зеленого чая мужчина принимал около 3 месяцев и его врач предположил, что именно они стали причиной повреждения печени.
Джиму успешно пересадили печень, но он все еще жалуется на хроническую усталость, постоянные боли в области живота и судится с компанией Vitacost, которая занимается продажей пищевой добавки.
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К слову, жительница Китая несколько дней подряд не выпускала смартфон из рук. Из-за этого ее пальцы застыли и перестали сгибаться.