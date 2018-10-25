Прежде всего, идем на рынок. С нами Максим Несмеянов. Он в сфере защиты прав потребителей – как рыба в воде.

Пытаемся выяснить, когда же рыбу выловили, но продавец и сам понятия не имеет.

Ситуация с рыбой на некоторых киевских рынках понятна. Возможно, в супермаркете будет лучше. Но и здесь нас ожидали сюрпризы. Поев рыбу из магазина можно легко оказаться на больничной койке.

Мы решаем приобрести вяленую рыбу и проверить ее в лаборатории.

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Для анализа мы приобрели несколько видов рыбы. Семга в вакуумной упаковке, замороженный минтай, скумбрия холодного копчения. Отправляем все это также в лабораторию, где уже специалисты проверяют вяленую рыбу с рынка.

Первый результат не очень утешительный. Скумбрия холодного копчения также не прошла проверку.

Коптильная жидкость, более известная как жидкий дым. Он – синтетического происхождения, а потому опасен, может вызвать онкологию. Вяленая рыба не проходит термической обработки.

На очереди семга в вакуумной упаковке. Она проверку прошла.

Как же выбрать качественную и безопасную рыбу? Советы – от специалиста, который давно уже работает в сфере поставок рыбы на украинский рынок.

Глаза должны быть прозрачные, не впалые. Жабры яркие и красные.

Льда не должно быть более 5% от общего веса.

Еще один распространенный способ мошенничества среди недобросовестных продавцов – выдавать замороженную рыбу за охлажденную, которая в разы дороже.

И еще совет от специалистов. Любая рыба должна пройти термическую обработку. Кроме засоленной или копченой. Это позволит застраховаться от инфекций.

Гельминты есть у большинства видов рыб. Особенно океанических.

К слову, без плесени и ржавчины – как выбрать икру в Украине.