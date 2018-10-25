Украинцы употребляют мало ягод и фруктов и слишком много сахара.

Президент Ассоциации диетологов Олег Швец заявил, что украинцы употребляют мало ягод и фруктов и слишком много сахара, из-за чего у них возникают сердечно-сосудистые заболевания, передает Укринформ.

– В рационе украинцев сегодня преобладает картофель – в среднем 213 граммов в сутки и нецельнозерновий хлеб – 280 г в сутки, потребление которых диетологи рекомендуют свести к минимуму. И лишь 20 процентов украинцев волнуются о количестве сахара в дневном рационе, которого съедают в среднем 90 г вместо рекомендованных 25 г, верхняя допустимая граница – 50 г. Поэтому сегодня в Украине смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в 7 раз выше, чем, например , во Франции, – сказал Швец.

Он добавил, что украинцы предпочитают сливочное масло и твердые сыры, употребление которых также стоит ограничить и употреблять кисломолочные продукты 2-3 раза в день.

Кроме того, украинцы сильно недоедают фрукты, овощи и рыбу – 43 г рыбы в день в среднем вместо рекомендованных 73 г и только 123 г фруктов из необходимых 300 г.

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