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Почему появляется тяга к алкоголю – ответ ученых

Алкоголь влияет на процесс формирования воспоминаний и изменяет белки в мозге, что приводит к появлению тяги к спиртному.

Об этом заявили ученые из Университета Брауна, сообщает MedicalXpress.

Это может объяснить, почему рецидивы возможны даже у алкоголиков, которые воздерживаются от употребления спиртного на протяжении нескольких лет.

– Одна из вещей, которые мы пытались понять, это то, почему злоупотребление наркотиками может вызвать действительно приятные воспоминания, несмотря на то, что они, по факту, являются нейротоксинами, – заявила ведущий автор исследования Карла Каун.

В ходе исследования ученые наблюдали за фруктовыми мушками. Сначала их научили находить алкоголь, а затем отключали различные гены, которые могли быть вовлечены в процесс формирования зависимости.

В результате было установлено, что один из подобных генов кодирует белок Notch, который влияет на развитие фруктовых мушек, людей и других животных.

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Отмечается, что белок является основой цепочки из “домино”, которая влияет на внутриутробное развитие, развитие мозга и его функционирование у взрослых особей. Подобно цепочке из “домино”, если одна из косточек падает, она тянет за собой другие.

Поэтому вовлечение Notch влечет за собой активацию D-2-подобного рецептора — белка, распознающего нейромедиатор дофамин, и вызывающего чувство удовольствия и удовлетворения.

Однако воздействие алкоголя на Notch не вызывало изменения в количестве D-2-подобного рецептора, а приводило к замене одной аминокислоты в белковой последовательности.

Как подчеркивают исследователи, известно, что D-2-подобный рецептор участвует в кодировании того, являются воспоминания приятными, или нет.

Напомним, запрет на продажу алкоголя ночью в Киеве вступил в силу.

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