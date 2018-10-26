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Стоматолог забыл: на Закарпатье подросток 2 дня ходил с иглой в горле

На Закарпатье стоматолог оставил в горле 13-летнего школьника иглу, а когда мальчик обратился к нему с жалобами, отказался его принять.

Инциден произошел 23 октября, рассказала журналистка Лора Приходько.

Стоматолог  Ужгородской районной больницы удалил мальчику из зуба нерв, положил лекарство и сказал прийти через неделю.

По дороге домой ребенок почувствовал, что в горле очень колет.

Мама с мальчиком отправились в больницу в Ужгород, где им сказали попшикать горло лекарствами и давать обезболивающие.

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24 октября женщина с ребенком отправились к стоматологу, на приеме которого и случился инцидент. Однако принять их он отказался.

Матери и ребенку пришлось обойти несколько больниц прежде, чем в одной из поликлиник Ужгорода удалось сделать рентген-снимок, после чего иглу таки вытащили.

Если бы игла попала в легкие или трахею, инцидент мог закончиться летальным исходом.

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Стоматолог забыл: на Закарпатье подросток 2 дня ходил с иглой в горле / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что прокуратура направила в суд обвинительный акт относительно 52-летнего врача, неправильный диагноз которой привел к смерти пациентки.

Фото: Лора Приходько. 

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