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Как вылечить простуду без таблеток

При первых симптомах болезни не стоит сразу идти в аптеку за антибиотиками или иммуномодуляторами.

Об этом написала и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

– Обычную простуду или ОРВИ с легкими симптомами лечат только постельным режимом и обильным питьем в течение 3-5 дней. Организм вполне может справиться с вирусом сам.

Что касается препаратов, которые уменьшают боль в горле или облегчают кашель – за границей такие лекарства не применяют, поскольку они не имеют никакой доказательной эффективности в лечении этих симптомов, а просто ненадолго облегчают состояние больного, – говорится в сообщении Супрун в Facebook.

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При этом она отметила, что симптомы гриппа развиваются резко, почти мгновенно, с температурой до 40 градусов, болью в глазах, ломотой в мышцах или ознобом. В таком случае нужно сразу обратиться к врачу и не заниматься самолечением.

К слову, Супрун дала советы, как уберечься от гриппа во время эпидемии.

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