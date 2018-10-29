В Киеве наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ.

За 43-ю неделю эпидсезона в Киеве зарегистрировано 11 390 больных гриппом и ОРВИ, что на 14,2% больше по сравнению с предыдущей неделей, сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

– В целом интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода года. Сейчас показатель заболеваемости составляет 384,4 (за 42-ю неделю – 330) и ниже эпидемического порога на 55,1%, – цитирует чиновника пресс-служба столичной мэрии.

Поворозник уточнил, что за этот период заболели 3619 взрослых (рост на 22,2%) и 8120 детей (рост на 14,3%).

– Среди школьников наблюдается рост заболеваемости на 14,5%: 3249 случаев, что составляет 40% от общего количества заболевших детей и 28,5% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью, – отметил он.

При этом, по его словам, в медицинские учреждения за 43-ю неделю эпидсезона госпитализированы 89 человек, из них 81 – ребенок.

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