29 октября отмечают Всемирный день борьбы с инсультом. Как распознать симптомы удара, как оказать первую помощь, что делать для профилактики – читайте в материале сайта Факты ICTV.
Инсульт – это нарушение работы и повреждение тканей мозга, которое возникает вследствие нарушения его кровообращения.
Инсульт возникает из-за внезапного прекращения поступления крови в клетки мозга, из-за чего они начинают отмирать.
Около 80% всех случаев составляет ишемический инсульт, который возникает из-за блокировки сосудов тромбом. Существует еще и геморрагический инсульт, что возникает из-за разрыва сосуда, что приводит к кровоизлиянию.
Кстати, во Всемирный день борьбы с инсультом в киевском метро проходит акция Впізнай інсульт.
Так, на станции Золотые ворота живые статуи рассказывают о первых признаках инсульта и наглядно их демонстрируют.
К сожалению, в Украине эта проблема особенно актуальна.
Ежегодно в Украине от 100 до 120 тыс. чел. впервые переносят мозговой инсульт.
Заболеваемость составляет 280–290 случаев на 100 тыс. населения и превышает средний показатель в развитых странах Европы (200 на 100 тыс. населения).
И около трети заболевших инсультом в нашей стране (33–36%) — люди трудоспособного возраста.
Симптомы инсульта
В течении первых трех часов можно полностью устранить последствия инсульта. Но для этого нужно уметь диагностировать приступ.
К симптомам инсульта относятся:
- внезапная слабость, онемение, паралич мышц лица, конечности (обычно с одной стороны тела)
- нарушение речи
- резкое ухудшение зрения на один или оба глаза
- головокружение и острая головная боль
- потеря равновесия и резкое нарушение походки
При появлении этих симптомов нужно срочно вызывать скорую помощь.
Для того, чтобы распознать инсульт, попросите человека:
- улыбнуться
- сказать простое предложение, такое как Сегодня хорошая погода или Я еду на работу
- поднять обе руки
- высунуть язык. Если он искривлен или повернут, то это признак инсульта
Проблема даже с одним из заданий может быть признаком инсульта.
При симптомах, которые указаны выше, нужно срочно звонить в скорую, а не пытаться справиться самостоятельно.
Профилактика инсульта
Проверка артериального давления. Половина инсультов случаются из-за высокого давления. Поэтому регулярные проверки могут спасти здоровье.
Спорт и питание. Неправильный рацион и отсутствие физических упражнений могут привести к ожирению. Из-за него увеличивается риск инсульта на 64%.
Также ожирение провоцирует повышение давления и сахарный диабет. Если заниматься физкультурой, потреблять меньше соли и больше фруктов, овощей – вероятность инсульта снижается на треть.
Отсутствие стресса. Постоянный стресс приводит к чрезмерной активности мозга – последний должен обрабатывать много негативных эмоций. Такое положение приближает к сердечным болезням и инсульту.
Проверка сердечного ритма. Наличие автомобильного сердечного ритма, известного как фибрилляция предсердий, увеличивает риск развития инсульта в пять раз. Единственный путь предупредить такой симптом – периодическая проверка ритма.
Отказ от вредных привычек. Полный отказ от курения и алкоголя смогут не только подарить дополнительные годы жизни, но и обезопасить себя от инсульта.Читайте: Снижает риск инфаркта и инсульта - продукт от 5 болезней Инсульт, слепота и еще 5 болезней, которые вызывает курение Аритмия и ишемический инсульт. Известное обезболивающее признали опасным
Напомним, Уляна Супрун развенчала 7 опасных мифов об инсульте.