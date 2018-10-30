29 октября отмечают Всемирный день борьбы с инсультом. Как распознать симптомы удара, как оказать первую помощь, что делать для профилактики – читайте в материале сайта Факты ICTV.

Инсульт – это нарушение работы и повреждение тканей мозга, которое возникает вследствие нарушения его кровообращения.

Инсульт возникает из-за внезапного прекращения поступления крови в клетки мозга, из-за чего они начинают отмирать.

Около 80% всех случаев составляет ишемический инсульт, который возникает из-за блокировки сосудов тромбом. Существует еще и геморрагический инсульт, что возникает из-за разрыва сосуда, что приводит к кровоизлиянию.

Кстати, во Всемирный день борьбы с инсультом в киевском метро проходит акция Впізнай інсульт.

Так, на станции Золотые ворота живые статуи рассказывают о первых признаках инсульта и наглядно их демонстрируют.

К сожалению, в Украине эта проблема особенно актуальна.

Ежегодно в Украине от 100 до 120 тыс. чел. впервые переносят мозговой инсульт.

Заболеваемость составляет 280–290 случаев на 100 тыс. населения и превышает средний показатель в развитых странах Европы (200 на 100 тыс. населения).

И около трети заболевших инсультом в нашей стране (33–36%) — люди трудоспособного возраста.

Симптомы инсульта

В течении первых трех часов можно полностью устранить последствия инсульта. Но для этого нужно уметь диагностировать приступ.

К симптомам инсульта относятся:

внезапная слабость, онемение, паралич мышц лица, конечности (обычно с одной стороны тела)

нарушение речи

резкое ухудшение зрения на один или оба глаза

головокружение и острая головная боль

потеря равновесия и резкое нарушение походки

При появлении этих симптомов нужно срочно вызывать скорую помощь.

Для того, чтобы распознать инсульт, попросите человека:

улыбнуться

сказать простое предложение, такое как Сегодня хорошая погода или Я еду на работу

поднять обе руки

высунуть язык. Если он искривлен или повернут, то это признак инсульта

Проблема даже с одним из заданий может быть признаком инсульта.

При симптомах, которые указаны выше, нужно срочно звонить в скорую, а не пытаться справиться самостоятельно.

Профилактика инсульта

Проверка артериального давления. Половина инсультов случаются из-за высокого давления. Поэтому регулярные проверки могут спасти здоровье.

Спорт и питание. Неправильный рацион и отсутствие физических упражнений могут привести к ожирению. Из-за него увеличивается риск инсульта на 64%.

Также ожирение провоцирует повышение давления и сахарный диабет. Если заниматься физкультурой, потреблять меньше соли и больше фруктов, овощей – вероятность инсульта снижается на треть.

Отсутствие стресса. Постоянный стресс приводит к чрезмерной активности мозга – последний должен обрабатывать много негативных эмоций. Такое положение приближает к сердечным болезням и инсульту.

Проверка сердечного ритма. Наличие автомобильного сердечного ритма, известного как фибрилляция предсердий, увеличивает риск развития инсульта в пять раз. Единственный путь предупредить такой симптом – периодическая проверка ритма.

Отказ от вредных привычек. Полный отказ от курения и алкоголя смогут не только подарить дополнительные годы жизни, но и обезопасить себя от инсульта.

Напомним, Уляна Супрун развенчала 7 опасных мифов об инсульте.

Фото: Claraaa/Dreamstime.com