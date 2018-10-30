Бешенство – самое смертоносное заболевание, которое имеет 100% летальный исход. Причины, симптомы, а также пути лечения опасного заболевания собрали Факты ICTV.

На Львовщине у 68-летней женщины диагностировали бешенство. Она в реанимации в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.

Три месяца назад женщину укусила за руку собственная собака, но потерпевшая не обратилась за помощью к медикам.

Через две недели пес умер, но даже это не побудило женщину пойти к врачам. Ее госпитализировали уже после появления судорог и потери сознания.

Этот случай в Украине далеко не единственный.

Летом в Николаевской области взбесившийся домашний бык напал на двух мужчин.

Пострадавших мужчин госпитализировали с серьезными травмами и прооперировали.

На Волыни шестеро взрослых и трое детей попали в больницу после забав с собакой.

Семья даже не догадывалась, что домашний любимец может внезапно взбеситься.

На Харьковщине бешенство обнаружили у кота, который жил на территории частного дома.

Животное умерло после того, как нанес травмы хозяйке.

Бешенство – что это

Вирусное заболевание характеризуется острым течением, при котором поражается центральная нервная система человека.

Бешенство остается самым смертоносным заболеванием – 100% летальность.

Причины бешенства

Вызывается вирусом из рода Lyssaviruses. Сам род насчитывает около 80 видов подобных вирусов. Болеют все млекопитающие.

Источником инфекции, чаще всего, являются дикие животные, которые могут нападать на домашних животных и крупный рогатый скот, заражая их.

Человек заражается после укуса больным животным или при попадании на кожу или слизистые оболочки вируса, содержащегося в слюне больного животного.

Самым опасным местом укуса считается лицо.

Симптомы бешенства

Спазмы дыхательных и глотательных мышц – аэрофобия, спазм глотательных мышц при попадании в глотку воды – гидрофобия, обильное выделение слюны, паралич различных групп мышц, бред, галлюцинации.

Среди неспецифических симптомов – повышение температуры тела, общая слабость в теле, депрессивное состояние, покраснение и отечность в месте укуса, учащенное сердцебиение.

Инкубационный период в среднем длится 20-90 дней, наиболее часто – не более года, но описаны случаи инкубации 7-9 лет.

Если укус произошел в шею или голову, или имеют место обширные глубокие повреждения в любой части тела, инкубационный период может сокращаться до менее 50 дней.

Чем менее кровавей и более отдаленней от мозга укусы, тем длинней время от инцидента до развития клинических проявлений.

Дети более склонны к обширным ранениям на лице и верхней части туловища из-за небольшого роста.

Лечение бешенства

Специфического лечения нет, есть постконтактная профилактика (вакцинация и иммуноглобулин) и активная профилактика (только вакцинация) для определенных групп.

Само бешенство лечению не поддается. Все попытки лечить при помощи рибавирина, интерферона, иммуномодулирующей терапией оказались тщетны, объясняет заслуженный врач Украины Ольга Голубовская.

В последние годы активно обсуждается вопрос о якобы имевшем место выздоровлении больных, которых вводили в глубокую кому, так называемый протокол Милуоки. Однако достоверных данных об эффективности этого метода нет.

Вакцинация животных, особенно собак – основная стратегия профилактики бешенства у людей.

Меня укусило животное. Что делать?

В случае ослюнения с повреждением кожных покровов рану необходимо промыть в течение 15 минут водой с мылом, моющим средством, можно антисептиком.

Наложить стерильную повязку и обратиться в ближайший травмпункт для постконтактной профилактики (серия вакцинаций и введение иммуноглобулина).

Конкретное решение об объеме профилактических мер врач принимает на основании оценки категорий укуса.

Важно помнить, что риск передачи значительно возрастает, если:

укусившее человека млекопитающее относится к виду, являющемуся носителем или переносчиком бешенства;

контакт происходит в географическом районе, где все еще присутствует бешенство;

животное выглядит больным или проявляет аномальное поведение;

рана или слизистая оболочка была загрязнена слюной животного;

укус не был спровоцирован человеком;

животное не вакцинировано.

Само животное надо наблюдать в течение 10 дней. Если в течение этого срока у него не развиваются симптомы болезни или смерть, вакцинацию можно прервать.

Вакцина вводится в день укуса, далее на 3-й, 7-й, 14-й, 30-й и 90-й дни.

Факт вакцинации подозрительного животного от бешенства не имеет решающего значения для принятия решения о постконтактной профилактики человека.

Фото: Sandra Marisol Del Río Mendoza/Dreamstime